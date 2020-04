Carlos Tevez ha parlato della situazione Coronavirus e di come intende aiutare. Ecco le sue parole, tradotte da IlBianconero.com.



A DISPOSIZIONE - "Mi metto a disposizione di tutti, dobbiamo aiutare tutti, e i club devono farlo con i giocatori. Invece di andare ad allenarsi di mattina, proviamo ad andare a fornire un aiuto concreto. So che la mia famiglia sta bene, stare con questa gente ci renderà più forte. Oggi inizia il grande esempio: uno può fare video per cui la gente resti in casa, ma il grande esempio sarebbe che tutti noi (giocatori del Boca) si esca e si aiutino queste persone che non se la passano bene. Il mondo si è rovesciato. Il virus è una merda, sono disposto a stare con le persone, aiutare ed essere presente. Qualsiasi calciatori può vivere sei mesi o un anno con un salario minimo. Non ci paragoniamo alle persone che vivono giorno dopo giorno, che devono vedere come mangiare domani. Qui sono disperati e se escono di casa addirittura possono prendersela. E' preoccupante".