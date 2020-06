Carlos Tevez si racconta e racconta anche i suoi compagni. In un'intervista a Radio La Red, l'Apache ha svelta il suo undici ideale: “Se dovessi ritirami oggi e dovessi scegliere una formazione della mia squadra il mio addio al calcio, sarebbe: Buffon, Ibarra, Ferdinand, Heinze, Evra, Scholes, Pirlo, Pogba, Ronaldo, Messi, Rooney. Io? Starei in panchina…”.



FUTURO - “Se dovessi tornare in Europa, andrei al West Ham per prendermi gli applausi. Oppure giocherei sei mesi al Corinthians. Non voglio escludere nulla, non voglio essere schiavo delle mie parole” .