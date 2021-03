Dopo la morte del padre adottivo di Carlos Tevez, lo scorso 21 febbraio, e vista la sua prolungata assenza per lutto dagli allenamenti, in Argentina avevano iniziato a susseguirsi numerose voci riguardo ad un possibile addio al calcio del numero dieci. “Purtroppo ci sono molte persone che dovrebbero informare, ma invece di farlo, diffondono pettegolezzi maliziosi sotto forma di domande. lo affermo perché si dicono molte cose sul mio futuro che non sono vere”, il post dell'ex Juventus.