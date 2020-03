Il gol di Carlitos #Tevez regala al @BocaJrsOficial la vittoria nel campionato argentino!

Cosa c'è di più bello di vincere un campionato? Farlo di volata contro la rivale di sempre. Provare per credere e, qualora non bastasse, chiedere conferma al Boca Juniors di CarlitosL'ex 10 bianconero, infatti, ha firmato il successo degli zeneizes che, grazie all'1 a 0 contro il Gimnasia la Plata, si sono aggiudicati la Superliga argentina mantenendo la lunghezza di vantaggio sul River Plate. Tanto è bastato per il trionfo, così sono arrivati anche gli auguri della Juventus, che ha celebrato così, su Twitter, il suo ex: "Congratulazioni, campione!".