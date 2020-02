Sono passati 7 anni, ma Carlos Tevez non ha dimenticato. L'Apache è tornato a parlare del litigio con Roberto Mancini a Fox Sports: "Stavamo giocando a Monaco di Baviera e Mancini aveva messo Agüero come unica punta - le sue parole -. Dopo 10 minuti eravamo sotto 2-0 e mi cominciò a far scaldare. Pensavo che sarei entrato nel primo tempo e invece no. 35 minuti a correre. Allora pensai di entrare a inizio ripresa visto che mi fece scaldare anche all'intervallo, ma niente. Arrivato al quarto d'ora del secondo tempo, dopo più di un'ora a correre mi sono messo seduto. Mancini mi disse di tornare a scaldarmi ma io mi rifiutai e lui disse in conferenza che mi ero rifiutato di giocare".