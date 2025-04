Getty Images

Carlossi è raccontato in un'intervista rilasciata a Olga, piattaforma di streaming con milioni di iscritti. L'ex attaccante della Juventus ha ripercorso alcune tappe della sua carriera raccontando aneddoti divertenti sul passato.L'argentino, che da tempo si è ritirato dal calcio giocato ed ha già iniziato la vita da allenatore, vorrebbe comunque organizzare una partita di addio, alla Bombonera, lo stadio del Boca Juniors, dove è cresciuto e ha terminato la vita da calciatore. "Chi potrei invitare? Di sicuro Wayne Rooney e Van der Sar. E, dall’altra parte, ovviamente Gigi Buffon. Porto Chiellini e Bonucci, insieme a mio fratello Patrice Evra". Insomma, Tevez non dimentica le due stagioni a Torino con la Juventus.

Per il futuro invece ha l'obiettivo di allenare in Europa: "Mi sto preparando per allenare lì. Ho voglia di continuare, sto studiando e valutandonuove opportunità. Il prossimo incarico deve essere in un club dove possa sentirmi a mio agio". Tevez è libero dopo la fine dell'avventura con l'Independiente nello scorso maggio.