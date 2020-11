L'arrivo di Carlos Tevez alla Juventus ha determinato uno di quegli step fondamentali nel percorso di crescita che la società bianconera ha intrapreso. L'argentino è sbarcato a Torino accompagnato da diverse perplessità legate al suo carattere e alla difficoltà di averlo nello spogliatoio. Al contrario, l'Apache si è dimostrato un vero leader, un trascinatore che ha portato la Juve in alto. Nel corso di un'intervista al Mirror, Tevez ha fatto la sua top 11 di ex compagni, tra questi cinque juventini: "Se dovessi ritirarmi e fare una partita d'addio, questa sarebbe la mia squadra, dove io rimango in panchina: Gianluigi Buffon, Hugo Ibarra, Rio Ferdinand, Gabriel Heinze, Patrice Evra, Paul Scholes, Andrea Pirlo, Paul Pogba, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Wayne Rooney in attacco".