Ex Juve, Tevez in ospedale: le condizioni

Paura per Carlos, ex attaccante ancora tanto amato dai tifosi della. L'allenatore dell'è stato ricoverato indopo aver accusato continui dolori al petto, ma fortunatamente le sue condizioni non sembrano preoccupare.Questo il comunicato del club argentino: "Il nostro allenatore, Carlos Tevez, si trova all’ospedale La Trinidad di San Isidro per dei dolori al petto. Si è sottoposto a esami e sono stati soddisfacenti. Domani si proseguirà con una serie di esami preventivamente programmati nell’ambito del check-up generale che solitamente viene effettuato. Carlos Tevez resta ricoverato in ospedale a scopo precauzionale fino al completamento degli esami corrispondenti".