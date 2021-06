Carlitos Tevez ha rappresentato, e rappresenta, una delle pedine che si è rivelata fondamentale per le vittorie della Juventus e per il continuo del ciclo vincente dei bianconeri. Per questo, anche i tifosi bianconeri non sono potuti rimanere indifferenti id fronte alla notizia del suo ritiro. Il contributo di Tevez alla Juve viene restituito dai numeri, elencati da Opta: "53 - Nelle due stagioni alla Juventus Carlos Tevez ha partecipato a 53 gol in Serie A (39 reti e 14 passaggi vincenti), più di ogni altro giocatore nel campionato italiano nel periodo. Apache."