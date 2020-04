Nuove dichiarazioni dell'ex attaccante della Juventus Carlos Tevez che in relazione all'emergenza coronavirus ha dichiarato ad America TV: "Un calciatore può vivere anche sei mesi senza guadagnare. Non abbiamo la disperazione delle persone che vivono giorno giorno, che devono uscire di casa alle 6 di mattina e tornano alle 7 di sera per dare da mangiare a tutta la famiglia. Siamo un esempio in questo caso e in altri. Dobbiamo aiutare".L'ex bianconero aveva anche dichiarato: "Mi metto a disposizione di tutti, dobbiamo aiutare tutti, e i club devono farlo con i giocatori. Invece di andare ad allenarsi di mattina, proviamo ad andare a fornire un aiuto concreto. So che la mia famiglia sta bene, stare con questa gente ci renderà più forte.