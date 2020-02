La Champions League, atto primo. La Juve ospita il Borussia Dortmund per l'andata degli ottavi della versione 2014/15 della maggior competizione europea in una serata in cui prova a diventare grande. Sarà vittoria a Torino prima e in Germania poi. Tevez e Morata a guidare la squadra verso la prima finale dopo tantissimi anni.



IL TABELLINO



Juventus-Borussia Dortmund 2-1

(primo tempo 2-1)



MARCATORI: Tevez (J) al 13', Reus (BD) al 18', Morata (J) al 43' p.t.;



JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon, Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Evra, Marchisio, Pirlo (dal 37' p.t. Pereyra), Pogba, Vidal (dal 41' s.t. Padoin), Tevez, Morata. (Storari, Caceres, Ogbonna, Coman, Llorente). All. Allegri



BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Weidenfeller; Piszczek (dal 32' p.t. Ginter), Papastathopoulos (dal 1' s.t. Kirch), Hummels, Schmelzer; Gündogan, Sahin; Mkhitaryan, Reus, Aubameyang; Immobile (dal 30' s.t. Blaszczykowski). (Langerak, Kagawa, Kehl, Ramos). All. Klopp



ARBITRO: Lahoz (Spagna)



NOTE: ammoniti Vidal (J) e Pereyra (J) per gioco scorretto