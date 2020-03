Anche l’ex attaccante della Juventus Carlos Tevez ha voluto lanciare la sua campagna contro il coronavirus, lanciando l’hashtag ‘YoMeQuedoEnCasa’. Questo il suo discorso in un video postato su Twitter: “Abbiamo la necessità di stare in casa in questo momento tanto difficile. Voglio innanzitutto ringrazia il personale sanitario e tutto il personale delle forze dell’ordine che si prende cura di noi e ci protegge. In quartieri svantaggiati, che hanno bisogno. Ringrazio molto anche i pompieri e tutti i volontari del paese. Questo è un virus che sta uccidendo i nostri familiari e dobbiamo essere uniti in questa lotta contro questo virus invisibile. Voglio chiedere agli argentini di rimanere a casa”.