Come un... boomer qualsiasi! Carlos Tevez torna sui social: ha aperto tutti i canali, da Twitter a Instagram, passando per Tik Tok. Geniale, davvero, il video con cui ha annunciato il ritorno ai suoi followers (da riconquistare): Carlos ha chiamato le sue due figlie per insegnargli a utilizzare Instagram e TikTok, tutto nel video con cui pubblicizza la sua presenza virtuale. "Qual è il social con cui si balla?", una delle frasi già cult dell'Apache, che si appresta a vivere un altro, ultimo, anno al Boca Juniors. Una vita dedicata al calcio che non s'appresta a terminare nonostante l'età 'avanzata': la voglia di far gol è ancora forte. Da oggi anche quella di condividerli.