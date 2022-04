"Ciao bomber! Grande Carlitos, come stai?". Inizia così, con saluti, abbracci, ma soprattutto tanti sorrisi. La Juventus ha pubblicato il video di Tevez che arriva nella casa bianconera, nel centro sportivo - che lui non ha frequentato, ai tempi si allenava a Vinovo - della Continassa.



IL SIPARIETTO CON ALLEGRI - Momenti molto divertenti soprattutto con Massimiliano Allegri, che Tevez prende un po' in giro: "E i capelli?". Risponde Max, ridendo: "I capelli sono finiti...". Abbracci anche con Nedved, che nota il suo stato di forma: "Ma allora puoi ancora giocare!". Il saluto con Padoin è inoltre ricco d'affetto: "Come fai a stare così?", gli chiede Tevez. E il Pado: "Praticamente mi alleno! Mi ha detto il mister che vuoi allenare, io qui do una mano":



'SE VUOI TENERE I CAPELLI...' - "Se vuoi tenere i capelli, non fare l'allenatore!", scherza ancora Allegri con Tevez. "Guarda com'ero giovane! Quanti anni sono passati? 5? No, 8!", ancora Max. Si passa negli spogliatoi: Tevez saluta De Ligt e Vlahovic, abbraccia Dybala e gli sbuca Bonucci alle spalle. "Oh, Presidente!", e c'è tanto affetto tra i due. "Presidente" è anche il soprannome di Chiellini, anzi qui Tevez si corregge: "Chiellini presidente e Bonucci vice presidente".