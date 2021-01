L’ex attaccante della Juventus Carlos Tevez ha rilasciato un’intervista a TyC Sports, in cui ha parlato della sua ultima conversazione con Diego Maradona: "Con Diego abbiamo fatto una videochiamata perché voleva salutarmi, abbiamo parlato della vita e di noi... Se ci ripenso mi vengono i brividi, adesso che se ne è andato".



LA MAGLIA NUMERO 10 - "La 10 del Boca deve avere un valore ancora più grande. Quando sono arrivato alla Juve, la maglia numero 10 era senza padrone da un anno in segno di rispetto per Del Piero e Platini. Poi decisero di darla a me. La 10 del Boca è di Maradona e di Riquelme, quando me ne andrò non potrà essere data ad un giocatore qualsiasi. Come accade alla Juventus, anche al Boca per vestire quel numero devi essere un vero e proprio idolo".