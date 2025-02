Teun Koopmeiners, così (ancora) non va: lo Stadium si spazientisce e quella giocata è l'emblema della sua stagione

2025 Getty Images



Teun Koopmeiners, ora la pazienza è finita

Teun Koopmeiners, i fischi dello Stadium, cosa ci si aspetta?

The best skills of Koopmeiners 2024/2025

pic.twitter.com/F6LHc0yAyG — Nathan™️ (@Nathan_Gr_) February 26, 2025

. Il voto che è stato dato da tutti i principali quotidiani sportivi italiani al centrocampista olandese classe 1998 Teundopo la pessima prestazione di ieri sera. Pessima sì ma certamente non la prima. Ciò che sembra però è che nella serata di ieriLe difficoltà di ambientamento sono certamente lecite, anche se ciò che ha da subito fatto discutere è che ad averle fosse un giocatore che già conosceva decisamente bene il nostro campionato.lo ha voluto più che fortemente e lo ha messo al centro del suo progetto squadra cercando anche di cucirgli un ruolo ad hoc addosso in modo da mettere in risalto le sue qualità. Inizialmente nel ruolo di trequartista, oggi nei due di centrocampo.C'è sicuramente dispiacere, perchè Teun non è il giocatore che si era visto all'Atalanta nella scorsa stagione. Forse perchè non è tranquillo, forse perchè sente troppa pressione (e diciamolo chiaramente, farlo giocare continuamente titolare potrebbe essere anche controproducente). C'è però una giocata che è emblematica, lo specchio della sua stagione: ricca di difficoltà anche nelle cose semplici. Ad un certo punto infatti l'olandese si colpisce da solo con il pallone, il video è virale, di seguito, ma emblematico. Lo Stadium ha certamente fischiato Teun alla sua uscita, una bordata di fischi, ma ora la pazienza è finita e sono decisamente leciti. Forse però Koop andava gestito diversamente.





