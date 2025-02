Tether e l'investimento nella Juventus: perché è a basso rischio. L'ultimo acquisto? Da 775 milioni di dollari

AFP/Getty Images



Cos’è Tether?

Cosa succederebbe se il mercato crypto crollasse?



È una società solida?



E se Tether fallisse?



Perché Tether ha sede a El Salvador?



L'ultimo acquisto di Tether

L’ingresso dinel capitale dellaha generato un’ondata di curiosità e, in alcuni casi, di polemiche. Alcuni osservatori si sono affrettati a fare paragoni con sponsorizzazioni crypto fallimentari del passato, altri hanno sollevato dubbi sulla solidità della società. Vediamo di fare chiarezza, punto per punto.Sì, Tether è una società del mondo crypto, ma con un modello di business molto diverso da altre realtà del settore. Non ha mai lanciato progetti speculativi o pirotecnici, ma gestisce lo stablecoin più grande al mondo, con una capitalizzazione di 143 miliardi di dollari. Questo significa che Tether non dipende dal valore volatile delle criptovalute, ma dalla domanda della sua moneta digitale, ancorata al valore del dollaro USA. E quei 143 miliardi generano interessi. Tanti interessi.A differenza di altre società crypto che sono crollate con il mercato, Tether ha una bassa esposizione al rischio diretto delle criptovalute. Anche in un contesto di forte calo della domanda, come accaduto nel 2022, Tether vedrebbe solo una riduzione nei profitti derivanti dai suoi prodotti, senza compromettere la sua stabilità finanziaria.Tether esiste da 11 anni e non ha mai mostrato segni di cedimento, nemmeno nei momenti più difficili per il mercato crypto. Se c’è una società che ha dimostrato di avere fondamenta solide in questo settore, è proprio Tether.Il tema del fallimento è spesso sollevato per creare allarmismi, ma è importante fare una distinzione chiave: Tether non è uno sponsor della Juventus, è un azionista. Se dovesse fallire, le azioni acquisite verrebbero semplicemente cedute a un nuovo proprietario in sede di fallimento. Non ci sarebbe alcun rischio per le casse della Juventus, a differenza di quanto accaduto con alcuni sponsor crypto che non hanno pagato i loro contratti.In una Serie A dove diversi top club hanno sede fiscale all’estero, fa sorridere che qualcuno si accanisca su questo punto. Tether ha scelto El Salvador perché il paese ha sviluppato una normativa favorevole agli operatori del settore crypto, anche grazie alla stessa Tether.Poche settimane fa, Tether ha investito 775 milioni di dollari nella società quotata americana Rumble Video – un investimento 10-12 volte più grande di quello nella Juventus – e negli Stati Uniti nessuno ha battuto ciglio. Le borse servono per comprare e vendere azioni, e il fatto che lo faccia Tether non è un’anomalia, ma una normale operazione di mercato.