Tether possiede riserve d'oro per quasi 7 miliardi

Ma è davvero di Tether l'oro?

Tether, parla Ardoino

Tether ha recentemente dichiarato di possedere quasi 80 tonnellate d'oro. L'azienda svizzera con sede a El Salvador che è recentemente diventata una delle azioniste di Juventus con il 10,7% del capitale bianconero, è la società emittente della stablecoin più grande al mondo. Possiede un proprio caveau in Svizzera per custodire una riserva d’oro da 8 miliardi di dollari (pari a oltre 6,8 miliardi di euro, al cambio attuale), con l’intenzione di farla crescere ulteriormente.Tether ha dichiarato di possedere in questo momento quasi 80 tonnellate d’oro. La maggioranza di questo oro, riferisce Bloomberg, è di proprietà diretta di Tether, il che rende la società uno dei maggiori detentori d’oro al mondo al di fuori di banche e Stati sovrani.L'amministratore delegato di Tether Paolo Ardoino ha rilasciato queste dichiarazioni riportate da Calcio e Finanza: "Abbiamo il nostro caveau. Credo sia il caveau più sicuro al mondo" chiaramente la localizzazione geografica precisa di questo caveau non è nota per ragioni di sicurezza."Credo che l’oro sia logicamente un asset più sicuro di qualsiasi valuta nazionale. Quindi, se la gente inizia a preoccuparsi per il potenziale aumento del debito statunitense, potrebbe iniziare a cercare alternative" ha concluso Ardoino.