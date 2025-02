Tether, il CEO al Secolo XIX: 'Perché la Juventus? È una grande società in difficoltà. Si può comprare solo quello che è in vendita'

Getty Images

Le parole di Paolo Ardoino, CEO di Tether

, alla guida della società di stablecoinche di recente è diventata azionista di minoranza della, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de Il Secolo XIX.- "Tether ha una sussidiaria, Tether Investments, che ha investito in diverse aziende una cifra superiore ai 2 miliardi di dollari. Aziende che vanno dall'intelligenza artificiale all'agricoltura. Perché la Juve? Perché siamo tifosi, perché è una grande società in difficoltà, e perché è lo sbocco naturale delle nostre tecnologie. Con la nostra intelligenza artificiale possiamo aiutarla a ottimizzare i processi, analizzare i concorrenti, usare i big data per prendere le decisioni".

Che cosa fa Tether

- "Si può comprare solo quello che è in vendita. Per ora abbiamo una minoranza, poco sopra il 5%. Abbiamo investito una cinquantina di milioni che, sui nostri 13,7 miliardi di profitti del 2024, sono poca cosa. Potevamo permettercelo. Comprare la Juve? Siamo appena entrati, dobbiamo prima farci un'idea".Il quotidiano genovese (Ardoino è ligure, cresciuto in un paesino tra Albenga e Alassio, Cisano sul Neva, ndr) presenta così l'azienda: "Tether è, in ordine di nascita e di grandezza, la prima stablecoin al mondo. È anche, come tutte le criptovalute, uno strumento controverso, al centro di inchieste sul riciclaggio di denaro. Recenti operazioni delle forze dell'ordine negli Stati Uniti, nell'Unione europea e in Gran Bretagna, hanno dimostrato che Tether è usato dal cartello di trafficanti di cocaina irlandesi Kinahan, dalla Guardia rivoluzionaria iraniana, da Hamas e da Hezbollah. L'Ue ha dato nuove regole stringenti al settore. Gli Stati Uniti vogliono invece diventare, sono parole di Donald Trump, la «capitale delle criptovalute del mondo». Tether è una società moderna, con dipendenti sparsi nel mondo e che in buona parte lavorano da casa. Poche settimane fa ha annunciato che costruirà il suo quartier generale, un grattacielo, a El Salvador. Lo Stato centramericano ha una politica favorevole alle criptovalute: nel 2021 aveva riconosciuto ai bitcoin il titolo di valuta legale".