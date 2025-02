Tether entra nella Juventus con il 5,01% e diritto di voto. Exor: ‘Non abbiamo venduto noi’

POOL/AFP via Getty Images

, la società emittente di USDt, la stablecoin più utilizzata al mondo, ha ufficializzato l’acquisto di una quota del 5,01% delle azioni con diritto di voto della Juventus , oltre a una piccola parte di azioni senza diritto di voto. L’operazione rafforza il legame tra la società e il club bianconero, considerando che il principale azionista di Tether, Giancarlo, è nato a Torino ed è tifoso juventino, così come il CEO Paolo, originario della Liguria.Come riportato da Milano Finanza, l’annuncio ha avuto un impatto positivo sul titolo della Juventus , che ha chiuso la giornata di contrattazioni in Borsa con, attestandosi a 2,531 euro per azione.

Tether e Juventus, la posizione di Exor

Paoloha comunicato la notizia su X con un messaggio emblematico: “”, sottolineando l’ambizione di Tether nel contribuire al rilancio del club (e citando il celebre slogan di Donald Trump). L’investimento si inserisce nella strategia di Tether di espandersi nel mondo dello sport, dopo le precedenti iniziative come la sponsorizzazione del Lugano FC., la holding della famiglia, ha chiarito di non aver ceduto azioni dellaa Tether Investment. La società, che detiene il 63,8% del capitale del club bianconero e il 77,9% dei diritti di voto, ha precisato cheLo riporta Milano e Finanza.Questo significa che l’operazione non ha coinvolto direttamente Exor, che rimane il principale azionista della Juventus, ma è stata frutto di transazioni effettuate con altri investitori. Il chiarimento arriva dopo l’annuncio dell’investimento di Tether, che ha suscitato grande interesse tra tifosi e analisti finanziari.L’ingresso di Tether nel capitale della Juventus rappresenta un segnale importante per il club, che vede l’arrivo di un nuovo investitore con una forte presenza nel settore delle criptovalute e della tecnologia. Tuttavia, Exor mantiene saldamente il controllo della società, continuando a guidarne le strategie future.