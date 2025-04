Tether acquisisce altre quote della Juventus: superato il 10%, 'Disponibili a future iniezioni di capitale'

Getty Images

L'annuncio di Tether

Tether incrementa la propria partecipazione nella Juventus. La stablecoin ha infatti ufficializzato di aver acquisito più del 10% delle azioni del club bianconero.Tether Investments, S.A. de C.V., membro del Gruppo Tether (che include Tether International, S.A. de C.V., emittente di USD₮, la più grande stablecoin al mondo con oltre 400 milioni di utenti a livello globale), ha annunciato oggi di aver acquisito, il 15 aprile 2025, ulteriori azioni di Juventus Football Club S.p.A., portando la sua partecipazione totale a oltre il 10,12% del capitale sociale emesso, pari al 6,18% dei diritti di voto.

Questa mossa strategica segue l'acquisizione iniziale da parte di Tether dell'8,2% del capitale sociale emesso (pari a poco più del 5% dei diritti di voto) del Club, consentendo a Tether di aumentare ulteriormente il suo investimento nell'iconica potenza calcistica torinese.Fondata nel 1897, la Juventus è uno dei club calcistici più titolati e storici al mondo, con una storia senza pari nel calcio italiano, una vasta fanbase globale e un marchio sinonimo di eccellenza, tradizione e innovazione. Dagli storici trionfi in Serie A alle campagne in Champions League, la Juventus rappresenta un'eredità globale che si estende ben oltre il campo.L'investimento riflette l'impegno a lungo termine di Tether per il futuro della Juventus e la sua fiducia nel valore intrinseco e nel potenziale di crescita del Club. Segna inoltre l'inizio di quella che si prevede sarà una partnership profonda e reciprocamente vantaggiosa, volta a creare sinergie tra il mondo dello sport e quello della tecnologia. Infatti, la leadership di Tether nel settore degli asset digitali multimiliardari, unita ai suoi investimenti multimiliardari in intelligenza artificiale, biotecnologie, social media e reti di distribuzione globali, ha il potenziale per apportare un valore ineguagliabile alla società calcistica, aprendo nuove strade per la monetizzazione ed espandendo la sua portata globale in continenti e miliardi di persone."Siamo orgogliosi di diventare azionisti significativi della Juventus, un club con una storia, un brand e una fanbase senza pari", ha dichiarato Paolo Ardoino, CEO di Tether. "Questo investimento non è solo finanziario: è un impegno per l'innovazione e la collaborazione a lungo termine. Crediamo che la Juventus sia in una posizione unica per essere leader sia sul campo che nell'adozione di tecnologie in grado di migliorare il coinvolgimento dei tifosi, le esperienze digitali e la resilienza finanziaria. Siamo entusiasti delle opportunità che ci attendono".A ulteriore dimostrazione del suo impegno a lungo termine, Tether è anche aperta a partecipare a eventuali future iniezioni di capitale per contribuire a rafforzare le basi finanziarie della Juventus ed evitare diluizioni della sua posizione.Tether non vede l'ora di lavorare a stretto contatto con la dirigenza e gli stakeholder della Juventus per supportare il Club nell'attuazione della sua visione strategica e nell'accelerazione della sua crescita in ambito sportivo e commerciale, valutando anche la formazione di un consiglio di amministrazione integrato e unificato.Informazioni sulla Juventus Football ClubFondata nel 1897, la Juventus Football Club è considerata una delle società calcistiche più storiche al mondo, con una ricca storia di trionfi sia a livello nazionale che internazionale. Comunemente chiamata Juve, la squadra è sempre stata in prima linea nel calcio italiano, militando in Serie A, il massimo campionato di calcio professionistico italiano. Ad oggi, la Juve ha vinto 36 scudetti, 14 Coppe Italia e nove Supercoppe Italiane. A livello internazionale, il Club ha anche vinto 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali.