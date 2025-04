Tether ha spiegato le intenzioni con la Juventus: cosa c'è dietro l'intervista

Paolo, CEO di Tether, è ufficialmente il secondo azionista della Juventus con oltre il 10% delle quote. Un ingresso importante nel capitale bianconero, spiegato dallo stesso Ardoino in un’intervista a La Gazzetta dello Sport.«Il nostro obiettivo è poter contribuire direttamente al successo della nostra squadra del cuore», ha dichiarato, sottolineando l'importanza di sostenere un club che definisce "con una storia, un brand e una base di tifosi senza eguali". L'investimento, ha spiegato Ardoino, nasce dalla volontà di avviare un processo di supporto concreto alla società, con una prospettiva che per ora resta concentrata sul breve termine.

«Al momento», ha proseguito, «l'investimento ha il chiaro scopo di supportare la Juventus. Nel lungo periodo potrà evolversi, ma solo sulla base del confronto con la proprietà». Ardoino ha chiarito che non esiste un piano prestabilito, nemmeno in termini di crescita della propria partecipazione azionaria.La linea è chiara: niente colpi di scena o operazioni speculative. «Ci sono realtà che investono per farsi pubblicità e spariscono dopo un anno. Il nostro consolidamento nella Juventus, invece, è un segnale di serietà», ha assicurato il numero uno di Tether.Il nuovo assetto azionario apre quindi un'inedita fase per il club bianconero, che potrà contare su un alleato solido in un momento cruciale per il proprio rilancio, dentro e fuori dal campo. Ardoino si è detto pronto a collaborare strettamente con Exor, la holding della famiglia Agnelli, mantenendo come unica bussola il bene della Juventus.