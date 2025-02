Tether entra nella Juventus: gli effetti in Borsa

Getty Images

Azioni Juve, gli effetti in Borsa

, la più grande azienda nel settore degli asset digitali, ha annunciato l’acquisizione di una partecipazione di minoranza nellaFootball Club S.p.A. (“Juve”), segnando così un nuovo capitolo nella sua strategia di espansione oltre il settore delle criptovalute. L’operazione rappresenta un passo significativo per la società, che mira a integrare le proprie competenze in ambito blockchain e intelligenza artificiale anche nel mondo dello sport.La notizia ha avuto un impatto immediato sui mercati finanziari, con il titolo della Juventus che ha registrato, superando nettamente la performance quotidiana dell’indice azionario italiano, che ha segnato un incremento più contenuto dello 0,18%, come riporta Il Sole 24 Ore. Questo rialzo riflette l’interesse degli investitori per l’ingresso di un player tecnologico di primo piano come Tether nel capitale del club bianconero.

L’operazione si inserisce in un più ampio trend di collaborazione tra il settore delle criptovalute e il mondo dello sport, con numerosi club calcistici e organizzazioni sportive che sempre più spesso stringono accordi con aziende attive nella blockchain. L’acquisizione della quota di minoranza da parte di Tether potrebbe aprire nuove opportunità di sviluppo per la Juventus, favorendo l’introduzione di soluzioni digitali avanzate e nuovi modelli di business basati sulla tecnologia.