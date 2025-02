Tether entra nella Juventus: disclosure e Consob, cosa succede adesso

Getty Images

non ha specificato l’entità dell’investimento nellanella sua comunicazione ufficiale. Tuttavia, secondo quanto riportato da Milano Finanza, la società avrebbe acquisito ildelle azioni bianconere con diritto di voto. Se questa indiscrezione fosse confermata - come sottolinea Gazzetta -, a breve dovremmo assistere a una “” sulla partecipazione di Tether, in quanto la normativaprevede l’obbligo di comunicazione per partecipazioni rilevanti che superano la soglia del 5% dei diritti di voto. Dunque, sarà solo questione di giorni prima di avere conferme ufficiali.

Tether Juve, Exor e gli altri

Dietro Exor, che resta il principale azionista della Juventus con il 63,8% del capitale e il 77,9% dei diritti di voto, il secondo maggiore investitore è il fondo britannico Lindsell Train, che possiede l’8,2% del capitale e il 5% dei diritti di voto. Il resto della società è suddiviso tra una platea di investitori più piccoli, tra cui tifosi e soggetti finanziari che hanno acquisito quote nel tempo. Tra questi figurano nomi di spicco come Vanguard, che detiene circa l’1,4% del capitale, e BlackRock, con lo 0,5%. A questi si aggiungono fondi pensione e istituti bancari che hanno investito nella società torinese.L’operazione di Tether segna quindi un nuovo ingresso nel panorama azionario del club, con possibili implicazioni future per la governance della Juventus.