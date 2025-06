Tether entra in Borsa? La decisione di Ardoino, le sue parole

AFP/Getty Images

Tether entra in borsa? La posizione di Ardoino

società che ha acquisito negli ultimi mesi molte azioni della Juventus portando la sua partecipazione complessiva nel club bianconero a oltre il 10,12%, ha rilasciato alcune dichiarazioni a milanofinanza.it in cui è intervenuto in merito alla possibilità che l'azienda entri in borsa. Uno scenario di cui si è parlato nelle ultime ore perché c'è stato l’esordio boom della concorrente Circle al Nyse. Circle è la seconda stablecoin più diffusa al mondo, dietro appunto a Tether.

Ardoino però è stato molto chiaro sulla possibilità di seguire la stessa strada:Tether è completamente sostenibile e autosufficiente, per questo non ha bisogno di andare in borsa". Il CEO di Tether ha aggiunto: "Preferisco potermi concentrare sulla creazione di nuovi prodotti e l’espansione monetaria di USDT, rispetto a dover compiacere qualche analista di borsa su base trimestrale.t. A noi non interessa nessuna delle due cose. Tether infatti è estremamente profittevole e noi non siamo interessati a mollare. Mai»