Roberto Testi, capo del Dipartimento di prevenzione delle ASL di Torino e presidente dell’Unità di crisi della Regione Piemonte, parla a Il Corriere dello Sport della possibile ripresa del campionato. Una domanda, per ora, blocca la ripresa del campionato: in caso di positività di un calciatore tutta la squadra dovrebbe andare in quarantena. Misura esagerata. Per Testi, sì: ​Basterebbero 72 ore per avere una realistica certezza sulla validità dell’esito negativo del tampone - le sue parole -. E poi nel caso dei calciatori non si parla di un virus letale, per andare avanti basta isolare il contagiato”.



DOPPIO TAMPONE - Juve come il Milan? ​Non proprio. Perché tornando a Ibrahimovic, lui non era stato a contatto con positivi ma rientrava solo dall'estero. Nel caso degli juventini, avevano dovuto rispettare delle tempistiche differenti, in caso di negatività poteva essere legittimo che il responsabile sanitario autorizzasse l'interruzione dell'isolamento dopo circa una settimana. Anche in questi casi però non è stato fatto niente di sbagliato o di irregolare".