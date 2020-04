1









Nelle ultime due puntate di The Last Dance, la serie Netflix sull'ultima stagione dei Chicago Bulls di Michael Jordan, si è approfondita la figura di Dennis Rodman. Un personaggio controverso, che ha mantenuto la sua celebrità di figura eccentrica anche oggi, a quasi vent'anni dal suo addio al basket giocato. Dall'amicizia con Kim Jong-un alla relazione con Madonna, del Rodman fuori dagli schemi se ne sapeva e sa parecchio, ma quel che ha messo in mostra il documentario, al di fuori dei luoghi comuni, è anche un giocatore forte, decisivo, capace di fare del suo punto migliore (la difesa) una vera e propria arte. Ecco quindi i cinque giocatori della Juventus che, nella storia, si sono distinti per essere scatenati, in campo e non solo: facce dure, che difficilmente passano inosservate...