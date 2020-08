1









Il futuro di Maurizio Sarri passa dalla partita contro il Lione in programma domani sera allo Stadium. La Champions riapre il sipario: i bianconeri scendono in campo per il ritorno degli ottavi di finale con lo scudetto già conquistato e uno 0-1 da ribaltare il prima possibile, per poi non complicare la situazione. Qualche applauso e molte critiche per l'allenatore nonostante il campionato vinto, il feeling con la piazza e con i giocatori non è mai decollato ma la gara di domani rappresenta uno spartiacque per Sarri ma anche per la Juve.



COME CON L'ATLETICO - Messo spesso in discussione per i suoi modi di fare e per la mancanza di quel gioco spettacolare che si era visto a Napoli, con una vittoria convincente con il Lione il tecnico bianconero può arrivare a un punto di svolta mettendo a tacere tutte le critiche. La Juve sa come si fanno le imprese e un anno fa, proprio nel ritorno degli ottavi di Champions con Massimiliano Allegri in panchina, Cristiano Ronaldo l'ha dimostrato con una tripletta che ha ribaltato la sconfitta dell'andata. Un'impresa firmata da tutta la squadra, capace di fare tre gol a una delle squadre più difensive d'Europa. Ecco, servirebbe una partita simile. Trascinati dal portoghese che quando sente quella musichetta si esalta sempre un po' di più.



CON LA TESTA - Sarri è un allenatore preciso e attento al dettaglio, e in questi giorni, a maggior ragione, ha voluto seguire ogni minimo particolare senza lasciare nulla al caso. La squadra si è allenata sotto lo sguardo attento di Paratici e Nedved presenti alla Continassa per far sentire la vicinanza ai giocatori. L'allenatore ha studiato gli avversari giornate intere, si è consigliato con il suo staff discutendo di tattica e movimenti, ma si è concentrato soprattutto sulla testa dei giocatori. Quello che conta in partite come queste sono le motivazioni, quella voglia che ti spinge a dare più del 100%, ad andare oltre la condizione fisica. La testa fa la differenza.



LE ASSENZE - Sarri ha voluto portare nello spogliatoio un po' di entusiasmo e - soprattutto - leggerezza, lasciando fuori dal centro sportivo tutte le polemiche e le voci sul suo futuro. La panchina trema davvero, ma l'allenatore non ha tempo di pensare a cosa succederà se non dovesse arrivare la vittoria: deve fare i conti con le assenze di Douglas Costa e Khedira, un Chiellini a mezzo servizio e il dubbio Dybala, per il quale sarà decisivo l'allenamento di oggi per capire se potrà andare almeno in panchina.



ESPERIENZA - Nella bacheca di Maurizio Sarri c'è l'Europa League vinta con il Chelsea e, studiando i numeri dell'allenatore, in Europa la sconfitta contro il Lione è l'unico suo ko in Coppa. Servirà una prova d'orgoglio per fare fuori il Lione e volare a Lisbona: l'impresa non è impossibile ma non è consentito il minimo errore. Testa e cuore, l'aspetto psicologico prima di quello fisico. Sarri sa che non può sbagliare, il suo futuro passa dalla partita di Champions con il Lione.