La Juve torna a vincere in maniera netta anche in campionato dopo aver annichilito il Nantes, grazie alla tripletta di Di Maria. Quella di ieri contro il Torino è stata infatti una gara che ha evidenziato tutti quelli che sono stati gli aspetti caratteriali dei bianconeri in questa stagione, dalle lacune e dalle amnesie difensive, fino alla reazione rabbiosa che ha portato a giocare una partita totalmente differente nei secondi 45 minuti di gioco. Sicuramente, l'entità del match ha assuto una piega diversa da quando hanno fatto ingresso in campo Pogba e Chiesa, ma gran parte dei meriti vanno attribuiti per l'ennesima volta a Danilo.- Il brasiliano, in cui è stato praticamente impeccabile in ogni intervento difensivo, correndo come un centometrista sulla corsia di destra e pronto a sacrificarsi per la squadra ogni volta che i granata di affacciavano dalle parti di Szczesny. Come se non bastasse, l'ex City si è reinventato anche uomo derby, segnando la rete che ha poi dato il via alla rimonta definitiva della Vecchia Signora. Arrivato nello scambio con Cancelo sotto lo scetticismo generale, ora Danilo ha totalmente ribaltato la situazione a propio vantaggio, con i tifosi juventini che sperano nella sua permanenza all'ombra della Mole il più a lungo possibile.