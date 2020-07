C'è un volto più scuro degli altri. Nella Juve che perde c'è sempre qualcuno che resta peggio degli altri. Non si tratta dei senatori - Buffon, Chiellini e Bonucci - che saranno senza dubbio tra i più furiosi dopo l'occasione sprecata, ma di Cristiano Ronaldo, che ha molti e diversi motivi per essere arrabbiato. La sua furia, manifestata con la testa bassa e i mugugni, è da ricondurre alla sconfitta ma anche al gol mancato: lui, sempre assetato da trofei e record non sa perdonarsi un passaggio a vuoto, specialmente ora che aveva raggiunto Immobile in vetta alla classifica marcatori. E invece... è arrivata l’ottava partita in campionato in cui non entra nel tabellino dei marcatori (pochissime) ed è stato staccato dal centravanti della Lazio, dicendo probabilmente addio anche all'assalto al record della Serie A firmato Higuain. Ha visto anche allontanarsi la Scarpa d'Oro, perché Lewandowski è in vetta a quota 34 in stagione.



Insomma, una serata nerissima, che certamente si era immaginato diversamente: in primis con lo scudetto, in secondo luogo con almeno un gol, quello che lo avrebbe portato a pareggiare il record di Borel, che resiste dagli anni 30' come miglior marcatore juventino in una singola stagione. "Ronaldo mi ha detto che sta benissimo, ha una capacità fuori dal comune di recuperare e focalizzarsi sempre su un nuovo obiettivo", aveva detto Sarri alla vigilia. Ma non è andata così. E mentre la Juve si scioglieva, lui girava deluso, rabbioso, a testa bassa, con i soliti mugugni per i pochi palloni ricevuti e una passività che non gli appartiene, come sottolinea la Gazzetta.