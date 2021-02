DAL SITO UFFICIALE DELLA JUVENTUS



Rientrata in serata dalla trasferta di Napoli, la Juve si è ritrovata questa mattina al Training Center per iniziare a preparare l’importante sfida di mercoledì sera. Torna la Champions League e, nella doppia sfida valevole per gli ottavi di finale, i bianconeri affronteranno il Porto. Si inizierà dalla trasferta in Portogallo, fissata proprio per il 17 febbraio alle ore 21.00.



La sessione mattutina è stata così suddivisa: lavoro di scarico per chi ha giocato ieri, possessi, lavoro fisico e partitella finale, a conclusione della seduta, per la restante parte del gruppo.



Domani i bianconeri si ritroveranno nuovamente al mattino al Training Center per una nuova giornata di lavoro, a due giorni dalla sfida in terra lusitana.