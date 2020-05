Inter-Juventus, testa a testa per Tonali. Marotta e Paratici sono un passo avanti a Milan e Fiorentina nella corsa al centrocampista classe 2000 che ha espresso il desiderio di rimanere in Serie A se dovesse lasciare il Brescia. Secondo Tuttosport, i nerazzurri stanno provando il sorpasso sulla Juve puntando sul fatto che nel centrocampo di Antonio Conte avrebbe spazio da subito, a differenza del trattamento che può riservargli la Juventus. Per il centrocampista ci sono anche sirene estere, su tutte l'Atletico Madrid e il Borussia Dortmund, che nei mesi scorsi hanno mandato più volte i loro scout in Italia per visionarlo dal vivo.