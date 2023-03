Dopo l'amichevole vinta 2-0 contro il Panama, l'Argentina ha svolto un test in allenamento contro il River Plate. Come testimonia la testata Tyc Sports, il ct ha dato spazio a coloro che non avevano giocato in amichevole. Non è questo il caso quindi di Di Maria che era stato in campo per 60 minuti. A segno, nel successo contro il club argentino, l'ex Juve Paulo Dybala.