Sei giorni fa è arrivata la notizia della positività di Daniele Rugani al Coronavirus, primo giocatore di Serie A ad essere risultato positivo al test. Oggi per gli altri giocatori della Juventus sono iniziati i controlli per verificare se dovessero esserci altri casi. Da mercoledì è scattato l'isolamento volontario di 121 persone tra squadra, staff, dirigenza e personale bianconero. Se non dovessero esserci altri casi positivi, l'isolamento continuerà fino al 26 marzo e poi verrà scelta una data - al momento non ancora fissata - per ricominciare ad allenarsi.