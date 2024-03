Quando è obbligatoria?

Vuoi acquistare la tessera del tifoso della Juventus e non sai cosa fare? Leggi qui per sapere di più., anche in caso di restrizioni imposte dall'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive. Questa tessera ha una validità diPer procedere all'acquisto, vai sul sito ufficiale della Juventus.Se desideri garantirti l'accesso ai biglietti per tutte le partite, è consigliabile sottoscrivere la Juventus Card. Le eventuali restrizioni sono stabilite per ciascuna partita e sono comunicate nelle informazioni della sezione Biglietteria.La tua Juventus Card viene spedita entro 20 giorni dalla data di acquisto.. Nel caso in cui non sia possibile verificare la correttezza dei dati forniti rispetto al documento, verrai contattato per ulteriori verifiche.Puoi acquistare una nuova Juventus Card sia dopo la scadenza naturale della tua tessera, sia dopo aver disattivato quella ancora valida tramite l'apposita funzionalità sul tuo profilo.Ogni tessera ha un codice univoco e non è possibile emettere duplicati. Se hai smarrito la tua Juventus Card o Tessera del Tifoso, disattivala tramite la funzionalità dedicata sul tuo profilo. Nel caso in cui non ricordi il numero di tessera, contatta il Fan Service per assistenza.Sì, è possibile avere più tessere del tifoso, ma ognuna è associata a un singolo individuo e ha un codice univoco.