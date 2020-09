Attilio Tesser parla a Sky Sport del momento della Juventus: "La Juve l'ho vista e mi ha fatto una grossa impressione, questa capacità di ruotare i giocatori e non dare punti di riferimento, credo si possa togliere qualsiasi giocatore alla Juve tranne Ronaldo per le sue qualità in fase di realizzazione. Frabotta? (suo giocatore al Pordenone ndr) Credo abbia visto la qualità tecnica e la tranquillità con cui questo ragazzo gioca, cosa che avevamo visto anche noi. Ha personalità e tranquillità con una qualità non indifferente per un giocatore così giovane, un quadro importante per un giocatore che mentalmente è già pronto".