Prima, ci sarà da risolvere le cessioni, con Dybala, Mandzukic e Matuidi primi della fila davanti alla porta d'uscita. Poi, la Juventus tornerà prepotentemente sul mercato per suggellare il colpo in attacco che da inizio mercato si vocifera. Non Lukaku, per quanto i tentativi delle ultime settimane siano stati concreti, quanto piuttosto Mauro Icardi. Come scrive La Gazzetta dello Sport, la punta argentina sarebbe quanto di meglio possa desiderare Cristiano Ronaldo come partner d'attacco.



ATTESA PREMIER - Le attenzioni di Paratici, resteranno però focalizzate ancora qualche giorno su Londra. La pista per Lukaku non ​è ancora tramontata - anche qui, ci sarebbe il gradimento di CR7 - ma quanto più interessante potrà dire la chiusura del mercato della Premier League sarà sul fronte cessioni. Perch​é se ​è vero che a Manchester, sponda United, si sono indispettiti dopo le richieste di Dybala, non ​è da escludere che i due club possano sedersi nuovamente a tavolino: se non per la Joya, quantomeno per Mandzukic e Matuidi, nel mirino dei Red Devils. Così, in attesa anche dell'offerta giusta per Dybala - che potrebbe arrivare dal Psg - entro l'8 Paratici avrà le idee più chiare per quanto riguarderà l'attacco: Icardi, su tutti, garantirebbe a Ronaldo la spalla ideale, in grado di riempire l'area di rigore e offrire, al gioco di Sarri, una valida alternativa al portoghese in zona gol.