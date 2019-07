La Juventus compra bene, ma vende ancor meglio. Si legge su Il Corriere dello Sport, come giugno sia stato proficuo non solo dal punto di vista dei giocatori in arrivo, ma soprattutto per quelli in uscita. L'analisi, che converge anche su Roma e Inter, mette in evidenza come il buon lavoro cominciato a gennaio con Audero, Sturaro, Mandragora e Cerri sia proseguito in questa sessione di giugno. A loro, infatti, si aggiungono i nomi di Rogerio, Orsolini e Spinazzola che hanno contribuito a chiudere in bellezza il capitolo plusvalenze.