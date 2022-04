1









Non è ancora finita. E Allegri vuole mettere adesso la freccia. C'è parecchio da fare per chiudere alla grande una stagione comunque diversa, in qualche modo per addolcirla. La storia può adesso assumere contorni diversi: c'è il terzo posto a renderlo differente, oltre alla Coppa Italia, con questo scontro con l'Inter che ritorna e che può almeno cancellare qualche rimpianto in ottica campionato.



GLI OBIETTIVI DI MAX - Mancano 23 giorni e cinque partite alla fine della stagione, la Juventus arriva da 19 risultati utili nelle ultime 20 partite di campionato. Come ricorda il Corriere dello Sport, l'ultimo passo falso è stato il più atroce: ha chiuso ogni speranza di scudetto. Non tutto ha funzionato a dovere, perché la squadra di Allegri ha avuto spesso approcci sbagliati, ma allo stesso modo c'è la testimonianza di una ritrovata capacità di reazione alle difficoltà e, appunto, di carattere. Insomma, le solide basi per il futuro passano anche dagli ultimi tre obiettivi di Allegri: raggiungere Pirlo, il terzo posto e naturalmente la vittoria in Coppa Italia.