Per la Juventus l'obiettivo minimo stagionale è stato raggiunto ieri: prima la vittoria contro il Venezia firmata Bonucci, poi il pareggio della Roma contro il Bologna che ha sancito l'impossibilità dei giallorossi quinti in classifica di raggiungere Allegri nelle prossime tre giornate. Qualificazione alla Champions League ottenuta aritmeticamente e annesso sospiro di sollievo: dal punto di vista economico e sportivo, il mancato accesso alla competizione più prestigiosa d'Europa sarebbe stato un bagno di sangue per la Signora.



LE CIFRE - Già, il punto di vista economico. Il quarto posto non dev'essere un punto d'arrivo: né per le prossime stagioni, naturalmente. Ma neanche per questa che sta per finire. Sì perché la Juventus è ancora in lotta per arrivare terza e per vincere la Coppa Italia: due obiettivi che migliorerebbero il bilancio della prima annata dell'Allegri 2.0, ma che porterebbero nelle casse bianconere milioni in più, da spendere perché no sul mercato. Da un lato, l'ultimo trofeo rimasto a disposizione farebbe guadagnare 2,8 milioni di euro, un milione in più rispetto a quello previsto per la sola partecipazione in finale. Dall'altro, scavalcare Spalletti significherebbe ottenere complessivamente 20,8 milioni (16,8 di premi Lega e 4 di market pool), a fronte dei 16,2 totali che invece arriverebbero con il quarto posto. Insomma, quattro partite per vincere e per guadagnare di più, in attesa di ritornare a obiettivi più importanti.