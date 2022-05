Ottenuta aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League, in casa Juventus l'ultimo obiettivo rimasto è la Coppa Italia, unica possibilità per non chiudere la stagione a zero titoli. Un trofeo, certo, ma anche la possibilità di incassare 2,8 milioni di euro - come riportato da Gazzetta.it - a fronte dell'1,8 garantito dalla sola partecipazione in finale.



E dal punto di vista economico, cambierebbe anche arrivare terzi o quarti: riuscire a superare il Napoli e chiudere la stagione dietro Milan e Inter, comporterebbe per le casse bianconere un incasso complessivo di 20,8 milioni (16,8 di premi Lega e 4 di market pool), a fronte dei 16,2 totali che invece arriverebbero con il quarto posto.