Terza vittoria di fila in Serie A e Inter battuta dopo due anni: la Juventus infrange un doppio tabù

AFP via Getty Images

Non accadeva da un anno

Se tre indizi fanno una prova, lasembra proprio aver imboccato la strada giusta. Dopo il 4-1 all'Empoli e il 2-1 al Como, contro l'Inter Madama è riuscita ad infrangere un vero e proprio tabù che aveva rallentato sin qui la stagione dei ragazzi di Thiago Motta. Un incantesimo spezzato grazie al guizzo decisivo di Francisco Conceicao, il match winner della gara dell'Allianz Stadium che proietta i bianconeri al quarto posto in classifica, a braccetto con la Lazio, a quota 46 punti.Tre successi consecutivi in Serie A, invece, alla Juventus mancavano addirittura dal periodo dicembre 2023-gennaio 2024 ovvero più di un anno fa. In quel caso, la squadra allenata da Massimiliano Allegri riuscì ad infilare una striscia di cinque vittorie consecutive battendo rispettivamente 2-1 il Frosinone, 1-0 la Roma, 2-1 la Salernitana, 3-0 il Sassuolo e 3-0 il Lecce. Un filotto che i bianconeri non sono poi più stati in grado di ripetere. La speranza è che, a distanza di oltre un anno, la formazione bianconera possa tornare ad esprimersi in maniera abituale su tali frequenze.

3 - La Juventus ha vinto tre match di fila per la prima volta in questa #SerieA ; l’ultima volta che aveva registrato tre vittorie consecutive in una singola stagione risaliva al periodo tra dicembre 2023 e gennaio 2024 (cinque in quel caso). Concretezza.#JuventusInter — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 16, 2025



Inter sconfitta dopo due anni

E l'ultima vittoria casalinga contro l'Inter era datata 6 novembre 2022, ovvero più di due anni fa. Statistiche che servono a confermare la crescita della giovane Juventus di Thiago Motta.Quello delle tre vittorie consecutive, però, non è stato l'unico tabù spezzato dalla Juventus. La vittoria contro l'Inter, infatti, ha interrotto un digiuno di vittorie contro i nerazzurri che durava da più di due anni. L'ultimo successo della Juventus in casa contro l'Inter, infatti, risaliva al 6 novembre 2022 quando i goal di Kostic e Fagioli griffarono il 2-0 con cui la squadra di Allegri mandò al tappeto quella allenata da Simone Inzaghi.