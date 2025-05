Terza maglia Juventus: le prime anticipazioni, un pattern inedito FOTO

Getty Images

La nuova terza maglia della Juventus

Dopo l'annuncio ufficiale da parte della stessasulla prima maglia per la stagione 2025-26, dove a predominare sono il nero e il rosa, arrivano ora le prime indiscrezioni anche per quanto riguarda la terza divisa della squadra (sempre targata Adidas), che invece sarebbe tendenzialmente nei toni del grigio.a particolarità, stando a quanto rivelato dalla pagina La Maglia Bianconera, sarebbe l'inedito pattern a, ispirato ai vigneti piemontesi: una novità assoluta, dunque, rispetto al recente passato, che con tutta probabilità finirà per dividere i tifosi.

La prima maglia ha già fatto il suo esordio nella gara casalinga di domenica poi vinta contro l'Udinese, di fronte al pubblico dell'Allianz Stadium: sul petto dei giocatori anche il nuovo doppio sponsor, Jeep e Visit Detroit, sulla base dell'accordo fino al 2028 raggiunto e ufficializzato di recente. Si attendono ora aggiornamenti per quanto riguarda la divisa da trasferta e la terza versione.