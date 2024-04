Spuntano ulteriori dettagli della possibile terza maglia dellaper la stagione 2024-25. A svelarli è ancora una volta la pagina specializzata La Maglia Bianconera, secondo cui la novità sarà nella texture con il logo della J che, lasciando il posto alla zebra stilizzata che richiama gli anni '80, troverebbe spazio come pattern all over. La texture finale (che sarà "a rilievo") richiama quella molto stilish di alcuni brand di moda, anche se la pagina avverte che luce delle foto potrebbe essere troppo forte e l'effetto dal vivo ben più leggero alla vista.