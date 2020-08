2









In attesa di ammirarli sul campo, Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo sono stati solo alcuni dei bianconeri ad aver sfoggiato la terza maglia nel video di presentazione lanciato oggi dalla Juventus. “Puntiamo all’innovazione, puntiamo a distinguerci”, queste le parole per lanciare il terzo kit da gara 2020/21, caratterizzato da un design d’impatto, dove l’arancione fa da padrone con macchie nere in stile tigrato. Una novità annunciata, che non ha convinto i tifosi bianconeri. Tanti i commenti ironici sotto il tweet del club, alcuni da censura altri più scherzosi, come chi si appella ad un errato candeggio…



