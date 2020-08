La Juventus continua su Twitter a pubblicizzare la nuova, dirompente, terza maglia per la stagione 2020-2021, ufficialmente annunciata l'altroieri dal club. Una casacca arancione a macchie nere che ha fatto molto discutere, come in genere fanno le novità totalmente inedite. Oggi la Juve ha condiviso su Twitter le foto di Martina Rosucci e Rodrigo Bentancur con la nuova maglia. Ricordando ai tifosi che questo nuovo prodotto firmato Adidas, immagine tangibile della volontà juventina di rafforzare e vivacizzare il brand, si trova in commercio sullo store ufficiale del club.