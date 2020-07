Non si placano le polemiche per la frase del team manager dell'Atalanta Mirco Moioli a un tifoso del Napoli prima della partita tra la Juventus e la Dea ("Terrone del cazzo"). Nella notte tra sabato e domenica la Procura Figc ha reso noto di aver aperto un'inchiesta contro Moioli, il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora promuove la scelta in un post pubblicato su Facebook: "Piena solidarietà alla giovane Beatrice Ion, vittima di una aggressione ripugnante.



La ragazza di origini rumene è nella nazionale italiana di basket in carrozzina e, come lei stessa racconta, insieme alla sua famiglia è stata aggredita fisicamente e con insulti razzisti. Ora il padre ha uno zigomo rotto.



Sono davvero dispiaciuto, spero che i responsabili vengano assicurati presto alla giustizia.



A questo si aggiunge il brutto episodio del team manager dell’Atalanta, per il quale si è già, giustamente, attivata la procura federale della FIGC".