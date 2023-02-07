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Una maglia all'asta per contribuire ad aiutare la Turchia. Dopo il terremoto, arriva il sostegno di Merih Demiral alla sua terra. L'ex Juve ha messo all'asta la numero 7 della Juventus, quella di Cristiano Ronaldo, con tanto di firma. Ecco le sue parole: "Ho appena parlato con Cristiano. Ha detto di essere molto triste per quello che è successo in Turchia. Mettiamo all'asta la maglia autografata di Ronaldo nella mia collezione. Tutto il ricavato dell'asta verrà utilizzato nella zona terremotata".
   
E non solo. Anche Bonucci contribuirà con una maglia autografata:
   