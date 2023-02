Az önce @Cristiano ile konuştum.



Türkiye'de yaşananlara çok üzüldüğünü söyledi. Ronaldo'nun koleksiyonumdaki imzalı formasını açık artırma usulüyle satışa çıkarıyoruz.



Açık artırmadan elde edilecek gelirin tamamı deprem bölgesinde kullanılmak üzere @ahbap 'a bağışlanacaktır. pic.twitter.com/OwnU93oShJ — Merih Demiral (@Merihdemiral) February 7, 2023

Şimdi de @bonucci_leo19 ile konuştum



Üzüntüsünü dile getirdi ve Türkiye'nin, insanımızın yanında olduğunu söyledi.



Ayrıca bir imzalı Juventus forması da kendisinin bağışladığını söyledi. pic.twitter.com/6A4XKBvAQL — Merih Demiral (@Merihdemiral) February 7, 2023

Dopo il terremoto, arriva il sostegno di Merihalla sua terra. L'ex Juve ha messo all'asta la numero 7 della Juventus, quella di Cristiano, con tanto di firma. Ecco le sue parole: "Ho appena parlato con Cristiano. Ha detto di essere molto triste per quello che è successo in Turchia. Mettiamo all'asta la maglia autografata di Ronaldo nella mia collezione. Tutto il ricavato dell'asta verrà utilizzato nella zona terremotata".E non solo. Anche Bonucci contribuirà con una maglia autografata: