Az önce @Cristiano ile konuştum.— Merih Demiral (@Merihdemiral) February 7, 2023
Türkiye'de yaşananlara çok üzüldüğünü söyledi. Ronaldo'nun koleksiyonumdaki imzalı formasını açık artırma usulüyle satışa çıkarıyoruz.
Açık artırmadan elde edilecek gelirin tamamı deprem bölgesinde kullanılmak üzere @ahbap 'a bağışlanacaktır. pic.twitter.com/OwnU93oShJ
E non solo. Anche Bonucci contribuirà con una maglia autografata:
Şimdi de @bonucci_leo19 ile konuştum— Merih Demiral (@Merihdemiral) February 7, 2023
Üzüntüsünü dile getirdi ve Türkiye'nin, insanımızın yanında olduğunu söyledi.
Ayrıca bir imzalı Juventus forması da kendisinin bağışladığını söyledi. pic.twitter.com/6A4XKBvAQL