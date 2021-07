Apre così il Corriere dello Sport, che racconta come Kyliansia vicino a scatenare il domino mercato. Inseguito dal Real, potrebbe decidere di seguire i suoi sogni e far pressione anche sul futuro di Cristiano Ronaldo. La resa dei conti sta arrivando, il conto alla rovescia sta per finire. Un paio di giorni e CR7 sarà alla Continassa o almeno lì è atteso, per dire una volta per tutte che cosa vorrà fare. C'è solo Parigi oltre a Torino all'orizzonte.E tutto dipende Kylian Mbappé, che andrà al Real Madrid, subito o tra un anno. Il Psg che deve decidere se perderlo a parametro zero o se accettare ora, puntando su Ronaldo, che l'anno prossimo sarà libero a parametro zero. Come scrive il Corriere: "Il portoghese ha fin qui aspettato le mosse di Al-Khelaifi mettendo in stand-by la Juve, obbligata a temporeggiare quasi su ogni fronte proprio in attesa di capire se dover affrontare una stagione con o senza di lui. Anche perché se CR7 spiccasse il volo per Parigi, non potrebbe farlo di certo gratis: l'interesse della Juve è stato stuzzicato dalla candidatura di Mauro Icardi, che manda messaggi d'amore via social al Psg mentre il club lo spinge via. Se poi sfumasse per un motivo o per l’altro lo scambio con Maurito, allora la Juve andrebbe spedita su Leandro Paredes".- Valutazioni in corso, pensieri incrociati, in attesa della fine del conto alla rovescia, che scriverà la parola fine o quella "inizio" sul terremoto mercato. Nel mentre il Real cerca di far spazio al francese e la Juve aspetta quella partita: solo così si giustifica il silenzio di Mendes. Ronaldo al Psg troverebbe ingaggio da re e un ruolo di super testimonial in vista del Mondiale in Qatar. "Domenica Ronaldo dovrebbe atterrare a Torino per presentarsi lunedì alla Continassa, il programma dice questo. Ma nessuno ha ancora la certezza che possa essere seguito alla lettera: forse non è un caso se per sbloccare la trattativa per il rinnovo di Paulo Dybala si è atteso così tanto, forse non è un caso se pure la presentazione ufficiale di Max Allegri sia stata programmata non prima della prossima settimana", chiosa il giornale.