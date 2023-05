. Stando a quanto riportato dall'Ansa, laha aperto un’inchiesta dopo una denuncia dell’assistente di linea Pasqualenei confronti del responsabile della Can A e B, Gianluca, e degli arbitri Danielee Paolo. L’assistente aveva messo a verbale le critiche dell’osservatore arbitrale didello scorso 7 aprile nei confronti dei vertici Aia durante la presidenza Trentalange. In seguito a quel gesto di De Meo ci sarebbero stati alcuni confronti tesi con Rocchi, Orsaro e Valeri. Un caso che si va ad aggiungere ai precedenti scontri tra De Meo e Valeri. Ora il procuratore Giuseppe- balzato agli onori delle cronache anche per le recenti indagini sulla Juventus - ha aperto un fascicolo sull’intera vicenda.Secondo la ricostruzione de La Repubblica, al termine di Milan-Empoli del 7 aprile l’osservatore arbitrale Claudioavrebbe parlato così davanti al team arbitrale composto da: “Quest’anno ho sempre fatto gare di Serie B e Serie C... E sapete grazie a chi? Grazie agli amici di Torino. Tutto questo da quando ci sono loro, da due anni, gli amici di Torino. Vi sembra normale?”. Il primo assistente pugliese Pasquale De Meo avrebbe informato subito l’organo tecnicoe l’allora vicepresidente Aia,. Inoltre De Meo avrebbe avuto colloqui, secondo la ricostruzione, assai burrascosi, con Rocchi, il designatore, e Orsato.